Kazakistan'da KGAÖ tatbikatları yapılacak

Kazakistan'da 26 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatlarının yapılacağı bildirildi.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar ülkenin güneyindeki Cambıl ve Almatı eyaletlerinin sınırlarında gerçekleşecek.
"Etkileşim-2022", "Arama-2022" ve "Kademe-2022" gibi üç başlık altında yapılacak tatbikatlara, KGAÖ'ya üye ülkelerin acil harekat birimleri katılacak.
Örgüte üye ülkelerin söz konusu birimleri, 30 Eylül'e kadar Kazakistan'a sevk edilecek.
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