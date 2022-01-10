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Kazakistan'da 8 günde neler yaşandı ? - Son Dakika

Kazakistan'da 8 günde neler yaşandı ?

10.01.2022 15:07

Protesto gösterileriyle dünyanın gündemine oturan Kazakistan'da 8 gün boyunca neler yaşandı.

Protesto gösterileriyle dünyanın gündemine oturan Kazakistan'da 8 gün boyunca neler yaşandı. Detaylar haberimizde.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılması sonrası başlayan protesto gösterileri bir anda ülkenin tüm bölgelerine yayıldı. Gösteriler hızla şiddete dönüştü, polis Kazakistan'ın en önemli şehirlerinden eski başkent Almatı'da binlerce kişiye göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Hem protestocu hem polis yüzlerce kişi yaralandı. Ülkede çarşamba günü olağanüstü hal ilan edildi ancak binlerce kişi sokağa çıkmayı sürdürdü. Başkent Nursultan'da da protestoculara karşı gazlı müdahalede bulunuldu. Aktau'da ise askerin sokağa indiği görüldü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede istikrarı sağlamak için akaryakıt fiyatlarını indirme sözü verdi ancak halk bu karara razı olmadı.

Kazakistan'da istifa eden hükümet sonrasında da eylemlerini sürdüren protestocular, Aktobe'de hükümet binasına baskın düzenledi ve Almatı'da belediye binasını ateşe verdi.

Akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi üzerine ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu.

Ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki protestolar nedeniyle özel soruşturma ekibi oluşturulması talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev bir gün sonra ise "Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı" dedi.

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 7 BİN 939'A YÜKSELDİ Olaylarda 164 kişi hayatını kaybetti. Protestoların patlak vermesiyle görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov da "vatana ihanet" şüphesiyle gözaltına alındı. Olayların bastırılmasına ve suçluların tespit edilmesine yürütülen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 7 bin 939'a yükseldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, teröristlerin asıl amacının "iktidara el koymak" olduğunu söyledi.

İnternet erişiminin 5 gün boyunca kesik olduğu bölgede bugün erişim yeniden sağlanırken can kayıpları nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi.

(İHA)

Kazakistan'da 8 günde neler yaşandı ?
Kazakistan'da 8 günde neler yaşandı ?
Kazakistan'da 8 günde neler yaşandı ?

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Akaryakıt, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da 8 günde neler yaşandı ? - Son Dakika


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