Kazakistan'da aç kalan kurtlar şehre indi - Son Dakika

Kazakistan'da aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Köpeği parçalayan kurtlar vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Kazakistan'da doğada aç kalan kurtlar şehir merkezine inerek yiyecek aramaya başladı. Bir köpeği parçalayan kurtların saldırısı cep telefonu kamerasına yansıdı. Şehirdeki köpekleri parçalayıp yiyen kurtların, güçlü ve kilolu olmaları dikkat çekti.

(İHA)