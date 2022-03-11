Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı

11.03.2022 18:06
Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı

NUR Kovid-19'un yayılma hızına göre tüm bölgelerin yeşil kategoride yer aldığı Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

NUR Kovid-19'un yayılma hızına göre tüm bölgelerin yeşil kategoride yer aldığı Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Günlük vaka sayısının azaldığı Kazakistan'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler gevşetildi.

Kovid-19'u Önleme Hükümet Komisyonu tarafından açıklanan yeni karar gereği, ülkede virüsün yayılma hızına göre "yeşil" ve "sarı" kategoride yer alan bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunun yanı sıra mesafeyi koruma ve ateş ölçümü gibi önlemler kaldırıldı.

Ayrıca Kovid-19 aşısı olmayan hizmet sektörü çalışanları iş yerlerinde PCR testi ibraz etmeden görevlerini sürdürebilecek.

Halihazırda tüm bölgelerin yeşil kategoride yer aldığı Kazakistan'da günde 70 ila 120 arasında vaka kaydediliyor.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu 2022'de konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu 2022'de konuştu Açıklaması Irak'ta seçimin galibi Sadr, Maliki ve siyasilerle hükümet krizini görüştü Irak'ta seçimin galibi Sadr, Maliki ve siyasilerle hükümet krizini görüştü

Kazakistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Gazetecinin "MHK'ye karşı ne kadar sessiz kalmayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Ali Koçtan olay cevap: Bir tokatlamadığım kaldı
18:01 Standart altının kilogramı 948 bin liraya geriledi
17:57 Ali Koç Trabzonspor'u övdü, taraftarlar çıldırdı: Yazıklar olsun
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 18:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement