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Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi - Son Dakika

Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi

02.02.2022 12:04

Son dakika gündem haberi... Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü trenin 12 vagonunun raydan çıkarak devrildiği bildirildi.

Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü trenin 12 vagonunun raydan çıkarak devrildiği bildirildi.

Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketince yapılan açıklamaya göre, olay, ülkenin Karagandı eyaleti sınırlarındaki "Moyıntı-Sarışagan" istasyonunda meydana geldi.

Afganistan'a buğday taşıyan trenin 12 vagonunun raydan çıkarak devrildiği kazada, yaralı veya can kaybı olmadı.

Olay yerinde onarım çalışmaları sürerken, aynı istasyondan geçen diğer yolcu tren seferleri ise ertelendi.

Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi
Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi
Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi
Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi
Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi

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Afganistan, Kazakistan, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | NUR SULTAN - Kazakistan'da Afganistan'a giden buğday yüklü tren devrildi - Son Dakika
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