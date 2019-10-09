Kazakistan'da

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, gençlerin yüksek öğretimi olmadan Afganistan'ın istikrar merkezi olamayacağını belirterek "Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle bin Afgan öğrencinin Kazakistan'ın önde gelen üniversitelerinde eğitimi için 50 milyon dolar tahsis edildi. Afgan öğrencilerin ilk grubu eğitime başlamak için Almatı'ya geldi." dedi.

Tleuberdi, Kazakistan Dışişleri Bakanlığıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından düzenlenen "Afganistan" konulu yuvarlak masa etkinliğinde konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda Afganistan halkına yardım etmeyi sürdüreceklerini yinelediğini hatırlatan Tleuberdi, AGİT'in Afganistan'ın karşılaştığı sorunun çözülmesinde karar verici rol oynayabileceğini söyledi.

Tleuberdi, bu yılın başında Kazakistan'ın gerçekleştirdiği operasyon çerçevesinde Orta Doğu'daki savaş bölgelerinden 400'ü çocuk 600 Kazak'ın ülkelerine getirildiğini anımsatarak "Şimdi Irak'tan 14 çocuğun geri getirilmesi için çalışıyoruz. Onların anneleri orada ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı." diye konuştu.

Kazakistan'ın bu tür insanı eylemler yapan birkaç ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Tleuberdi, bu tür deneyimleri paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Tleuberdi, Kazakistan'ın ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde bugüne kadar Afganistan'a 80 milyon doların üzerinde destek sağladığını aktararak "Bunun dışında Kazakistan, Afganistan milli güvenlik güçlerine 2 milyon dolar tahsis etti." dedi.

Gençlerin yüksek öğrenimi bulunmadan Afganistan'ın istikrar merkezi olamayacağını vurgulayan Tleuberdi, "Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle bin Afgan öğrencinin Kazakistan'ın önde gelen üniversitelerinde eğitimi için 50 milyon dolar tahsis edildi. Afgan öğrencilerin ilk grubu eğitime başlamak için Almatı'ya geldi." ifadelerini kullandı.

"Taliban'ın müzakere sürecini ilerletecek güveni elde etmesi lazım"

Toplantıya katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, Afganistan'da kilit oyuncular arasında güvenin bulunmadığına işaret ederek "Taliban'ın şiddeti azaltarak müzakere sürecini ilerletecek güveni elde etmesi lazım." şeklinde konuştu.

Yamamoto, Afganistan halkının Taliban'ın geri döneceğinden korktuğunu belirterek "Halk, Taliban'ın iktidarda olduğu dönemleri unutmuyor, bu nedenle Taliban, Afganistan halkına ülkenin gelecekteki idaresi konseptini anlatmalı." dedi.

Uluslararası toplumun bir araya gelerek Afganistan'da barış müzakere sürecini desteklemesi gerektiğinin altını çizen Yamamoto, müzakereler çerçevesinde istikrara kavuştuktan sonra ülkenin gelişmesinin ele alınması gerektiğini kaydetti.