Kazakistan'da AN-2 tipi ambulans uçak sert iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'da AN-2 tipi ambulans uçak sert iniş yaptı - Son Dakika

Kazakistan'da AN-2 tipi ambulans uçak sert iniş yaptı

6 saat önce

NUR Kazakistan'da içinde 5 kişinin bulunduğu AN-2 tipi ambulans uçağın motorundaki sorun nedeniyle sert iniş yapması sonucu pilot yaralandı.

Kazakistan'da AN-2 tipi ambulans uçak sert iniş yaptı, System.String[]

NUR Kazakistan'da içinde 5 kişinin bulunduğu AN-2 tipi ambulans uçağın motorundaki sorun nedeniyle sert iniş yapması sonucu pilot yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın havalimanına 1,5 kilometre uzaklıktaki Doğu Kazakistan eyaleti Öskemen kenti civarında acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Uçağın inişi sırasında motorunun yandığı kaydedilen açıklamada, "Uçakta 5 kişi bulunuyordu. Kaza can kaybı olmadan atlatıldı. Pilotlardan birine sağlık hizmeti sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Sivil Havacılık Komitesi de uçağın özel bir şirkete ait olduğunu ve sağlık hizmetinde kullanıldığını açıkladı.

Kazakistan, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:50 Kaynak: AA
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