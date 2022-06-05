Kazakistan'da anayasa referandumuna katılım yüzde 68 oldu - Son Dakika
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Kazakistan'da anayasa referandumuna katılım yüzde 68 oldu

05.06.2022 20:23
Kazakistan'da anayasa referandumuna katılım yüzde 68 oldu

NUR Kazakistan'da ön sonuçlara göre, anayasa referandumuna halkın katılımı yüzde 68'i buldu.

NUR Kazakistan'da ön sonuçlara göre, anayasa referandumuna halkın katılımı yüzde 68'i buldu.

Kazakistan'da anayasal reform kapsamında yapılan referandumda, oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Ancak ülkenin batı bölgesindeki illerde saat farkından dolayı sandıklar bir saat gecikmeli kapandı.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Muhtar Yerman, yaptığı açıklamada, ülkede kayıtlı 11 milyon 734 bin 642 seçmenden 8 milyon 30 bin 739'unun bugün sandık başına gittiğini bildirdi.

Böylece anayasa referandumuna halkın katılımı yüzde 68,44 oldu.

Referanduma ilişkin ön sonuçlarının bu gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Referandumda "evet" oyunun çıkması durumunda en son 1995'te kabul edilen mevcut anayasanın 30'dan fazla temel maddesinin değiştirilmesi ve bu sayede bu yıl ocak başında çıkan kitlesel olaylar sonrası ülkede yönetim sisteminin yeniden inşası hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da anayasa referandumuna katılım yüzde 68 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da anayasa referandumuna katılım yüzde 68 oldu - Son Dakika
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