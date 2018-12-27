Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Aranan Cinayet Şüphelisi Türkiye'de Yakalanıp Teslim Edildi

Kazakistan'da Aranan Cinayet Şüphelisi Türkiye'de Yakalanıp Teslim Edildi

1 saat önce

KAZAKİSTAN'da cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan ve polis ekipleri tarafından Antalya'da yakalanan I.S., Türkiye'deki işlemlerinin ardından ülkesine teslim edildi.

Kazakistan'da Aranan Cinayet Şüphelisi Türkiye'de Yakalanıp Teslim Edildi, System.String[]
KAZAKİSTAN'da cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan ve polis ekipleri tarafından Antalya'da yakalanan I.S., Türkiye'deki işlemlerinin ardından ülkesine teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat 2014'te Kazakistan'da meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayın şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranan şüpheli I.S., 13 Haziran 2017 tarihinde Antalya'da yakalandı. 14 Temmuz 2017'de sevk edildiği Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan I.S., iadesi amacıyla Antalya L-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli I.S., Kazakistan adli makamları ile yapılan görüşmeler sonucunda, 26 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli personel refakatinde Kazakistan'dan gelen görevlilere teslim edildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:25 Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Kazakistan, Güncel
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