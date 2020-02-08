Kazakistan'da arbede 8 ölü - Son Dakika
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Kazakistan'da arbede 8 ölü

6 saat önce

Kazakistan'ın Jambıl bölgesinde farklı gruplar arasında çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da arbede 8 ölü, System.String[]

Kazakistan'ın Jambıl bölgesinde farklı gruplar arasında çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişinin de yaralandığı olayda 47 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin Jambıl bölgesinde yaşayan gruplar arasında çıkan arbedede 8 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, çıkan kavgada olaylara müdahale etmeye çalışan poliseler de dahil çok sayıda kişinin yaralandığı ve 47 kişinin gözaltına alındığı da bildirildi.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ise olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş salığı dileyerek olayın araştırılacağını söyledi.

Olayların çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.


Kazakistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
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