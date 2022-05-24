Kazakistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı

24.05.2022 21:22
Kazakistan'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin eşi Özen Dağlı Ekici'nin ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda yapılan tanıtım etkinliğine Kazakistan'da görevli Büyükelçi Eşleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında zengin Türk mutfağından örnekler sunuldu.

Emine Erdoğan'ın Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının tanıtıldığı etkinlikte kitapta tariflerine yer verilen lezzetler konuklara ikram edildi.

Etkinliğe katılanlar, Türk mutfağının lezzetleri karşısında beğenilerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Kazakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı tanıtıldı - Son Dakika


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