Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda patlama
1 saat önce
Kazakistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda art arda patlamalar meydana geldiği, patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi.
Kazakistan
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
'da orduya ait bir mühimmat deposunda art arda patlamalar meydana geldiği, patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi.
Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys kasabasında bir askeri üsse ait mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından depoda yangın çıktı. Çevrede yaşayanlar panik halinde olay yerinden kaçarken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, yetkililer patlamanın meydana geldiği askeri üssün çevresindeki yerleşim bölgelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi. - NURSULTAN
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