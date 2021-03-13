Son dakika haberi! Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Almatı Havalimanından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.20 civarında Nur-Sultan-Almatı seferini yapan An-26 tipi askeri uçak radardan kayboldu. Kazakistan Milli İstihbarat Komitesi Sınır Hizmetine ait uçağın acil iniş sırasında düştüğü belirlendi.

Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı

Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız