Uçağın enkazından dumanların yükselmesi
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı
NUR SULTAN (AA) – Kazakistan'ın Almatı bölgesinde Milli İstihbarat Komitesine ait askeri uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Almatı Havalimanından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.20 civarında Nur-Sultan-Almatı seferini yapan An-26 tipi askeri uçak radardan kayboldu. Kazakistan Milli İstihbarat Komitesi Sınır Hizmetine ait uçağın acil iniş sırasında düştüğü belirlendi.
Kazada uçakta bulunan 6 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Almatı Acil Durumlar Departmanı, kazanın nedenini araştırmak için bölgeye ekiplerin gönderildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Kazakistan'da askeri uçak düştü: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika