Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "Astana Akşamları" Uluslararası Sanat Festivali
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Kazakistan'da "Astana Akşamları" Uluslararası Sanat Festivali

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 8. Uluslararası Sanat Festivali "Astana Akşamları" başladı.

Kazakistan'da
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 8. Uluslararası Sanat Festivali "Astana Akşamları" başladı.
Kazakistan Konser Merkezinde düzenlenen festivalin ilk gününde Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve İtalya'dan gelen opera sanatçıları Astana Opera ve Bale Tiyatrosu orkestrası eşliğinde klasik opera eserlerini icra etti.
Festival, Kazakistan Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva'nın inisiyatifiyle 2012'den bu yana geleneksel olarak düzenleniyor. Festivalde farklı ülkelerden ünlü sanatçılar, ülkelerine ait eserleri seslendiriyor.
Festival 7 Haziran'a kadar sürecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:34 Kaynak: AA
İtalya, Sanat festivali, Astana, Kazakistan, Kültür Sanat
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