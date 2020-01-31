Kazakistan'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kazakistan Almatı şehrinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetlerarası Konseyi Toplantısı yapıldı.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Moldova Başbakanı İyon Kiku, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Fabrizio Hochschild ve AEB Komisyonu Kurulu Başkanı Tigran Sarkisyan katıldı.

Toplantıda, 2025'e kadar Avrasya ekonomik entegrasyonunu geliştirme stratejik projesi hazırlıkları, AEB pazarında mevcut engellerin kaldırılması, ulusal enformasyon sistemlerinin entegrasyonu ve diğer konular görüşüldü.

Toplantı sonucunda da AEB'nin geliştirilmesine ilişkin belgeler imzalandı.

Kamu satın alımlarının elektronik formata dönüştürülmesi önerildi

Kazakistan Başbakanı Mamin, konuşmasında, her geçen yıl AEB'de engellerin azaltılması yerine yeni bariyerlerin oluştuğunu belirtti.

AEB ülkelerinde 2021'e kadar kamu satın alımlarının tamamen elektronik formata dönüştürülmesini öneren Mamin, AEB çerçevesinde dijital ekonomi ve yüksek teknoloji alanının geliştirilmesi, korsan ürünlerle mücadelede ortak taktiklerin geliştirilmesiyle ilgili ortak çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Başbakanı Mişustin, 2019 Ekim'de AEB'nin Singapur ve Sırbistan'la serbest ticaret anlaşması yaptığını hatırlattı.

İran ile ticaretin liberalleşmesi anlaşmasının yürürlüğe girdiğine Çin ile ticari ve ekonomik anlaşmanın da çalıştığına dikkati çeken Mişustin, bu yıl Mısır ve İsrail ile ticari ekonomik bölgeyle ilgili müzakere sürecinde ciddi ilerleme beklediklerini belirtti.

Mişustin, Hindistan ile ticareti liberalleştirmek konusunda da istişareleri başlatacaklarını bildirerek, "AEB ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) arasındaki iş birliğini güçlendirme önceliğimiz olmaya devam edecek." dedi.

Rusya Başbakanı Mişustin, Özbekistan'ın AEB ile iş birliğini geliştirme konusundaki ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.