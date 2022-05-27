Kazakistan'da Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika
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Kazakistan'da Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı

27.05.2022 22:04
Kazakistan'da Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Azerbaycan'ın 27 Mayıs Bağımsızlık Günü törenle kutlandı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Azerbaycan'ın 27 Mayıs Bağımsızlık Günü törenle kutlandı.

Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Agalar Atamoglanov'un ev sahipliğinde başkentteki bir otelde düzenlenen resepsiyona Kazakistan Enerji Bakanı Bolat Akçulakov'un yanı sıra yabancı misyon şefleri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Atamoglanov, törende yaptığı konuşmada, kardeş ülke Kazakistan ile bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını kutladıklarını ve böylesine önemli dönemde Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü Kazakistan'da coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kazak Bakan da 2005'te Azerbaycan ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını ve özellikle iki ülke arasında enerji sektöründe etkili iş birliği bulunduğunu belirterek ikili ilişkileri birlikte yeni düzeye çıkarma çağrısı yaptı.

Azerbaycan mutfağından lezzetlerin ikram edildiği tören, halk sanatçılarının sahne almasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

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