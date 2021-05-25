Kazakistan'da Azerbaycan Ticaret Evi açıldı - Son Dakika

NUR Kazakistan'da Azerbaycan'ın ilk ticaret evi faaliyete başladı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Azerbaycan Ticaret Evi'nin açılış töreni düzenlendi.

Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Raşad Mamedov'un ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev, Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Aset Magauov, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra çeşitli kurumların temsilcileri, büyükelçiler, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

Açılış töreninde konuşan Mamedov, 28 Mayıs'ta Azerbaycan'ın bağımsızlığının 103. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatarak, "Ülkemiz için önemli bir data arifesinde Kazakistan'da ilk ticaret evimizi faaliyete geçirdik. Liderlerimizin girişimleriyle faaliyete geçirdiğimiz ticaret evimizin gelecek aylarda Aktau ve Almatı şehirlerinde de temsilciliklerini hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kayrat Torebayev de ülkesinde 660 Azerbaycan sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Az önce açılışını birlikte gerçekleştirdiğimiz ticaret evi, gelecekte ikili ticareti geliştirmede eşsiz bir araç olacaktır diye ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici de söz konusu ticaret evinin sadece Azerbaycan ve Kazakistan'ın değil Türkiye'deki iş dünyası için de önemli bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Mutlu günlerinde de kederli günlerinde de biz Azerbaycan ile birlikteyiz." dedi.