Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin Oldu

Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin Oldu

8 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Askar Mamin'i başbakan olarak atadı.

Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin Oldu, System.String[]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Askar Mamin'i başbakan olarak atadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Askar Mamin'in başbakanlık adaylığını milletvekillerinin onayına sundu.

Meclisin Mamin'in adaylığını onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 53 yaşındaki Mamin'in başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ekonomide olumlu gelişmelerin elde edilememesi nedeniyle geçen hafta hükümetin istifasını istemesinin ardından, Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükümet istifa etmiş, Başbakan Yardımcısı Mamin, geçici olarak başbakanlık görevine atanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:54 Kaynak: AA

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