Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin Oldu

Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin Oldu

1 saat önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Askar Mamin'i Başbakan olarak atadı.

Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin Oldu, System.String[]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Askar Mamin'i Başbakan olarak atadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan olarak Askar Mamin'n atandığını duyurdu. Nazarbayev, meclisin Mamin'in adaylığını onaylamasının ardından başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

53 yaşındaki Mamin, Birinci Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle hükümetin istifasını istemiş, Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükümet de istifasını sunmuştu. - ASTANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Askar Mamin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki: Güvenlik Sağlandığında, Suriyelilerin Yüzde 99'u Gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu!

AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü! Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:26:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]