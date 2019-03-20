Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da başkentin adı değişti

Kazakistan'da başkentin adı değişti

2 saat önce

Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Kazakistan'da başkentin adı değişti, System.String[]
Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:50 

Astana, Kazakistan, Ekonomi
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