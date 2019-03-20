Kazakistan'da başkentin adı değişti
2 saat önce
Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:50
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