Kazakistan'da başkentin adı değişti

Kazakistan Parlamentosu, başkent Astana'nın isminin Nursultan olarak değiştirilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

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İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu