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Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı
7 saat önce
Kazakistan Cumhurbaşkan Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneyindeki Taraz kenti Belediye Başkanı Kairat Dosayev’i, okul tuvaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğramasından dolayı görevden aldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneyindeki Taraz kenti Belediye Başkanı Kairat Dosayev'i, okul tuvaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğramasından dolayı görevden aldı.
Takayev, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hadise. belediye yönetimindeki sistemli noksanlıkları bir kez daha ortaya koydu. "dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:49
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