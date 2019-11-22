Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı
Son Dakika Dünya Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı - Son Dakika Dünya

Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı

7 saat önce

Kazakistan Cumhurbaşkan Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneyindeki Taraz kenti Belediye Başkanı Kairat Dosayev’i, okul tuvaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğramasından dolayı görevden aldı.

Kazakistan'da bir çocuğun tecavüze uğradığı kentteki belediye başkanı görevden alındı, System.String[]

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneyindeki Taraz kenti Belediye Başkanı Kairat Dosayev'i, okul tuvaletinde 12 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğramasından dolayı görevden aldı.


Takayev, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hadise. belediye yönetimindeki sistemli noksanlıkları bir kez daha ortaya koydu. "dedi.

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Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:49 
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