Kazakistan'da "Büyük Bozkırın Yazı Mirası" sergisi açıldı - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, eski Türk yazı dillerinden Çağatayca el yazmalarının da aralarında bulunduğu 32 eserin yer aldığı "Büyük Bozkırın Yazı Mirası" başlıklı sergi açıldı.

Kazakistan Milli Müzesi'ndeki serginin açılışına, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev, Milli Müze Müdürü Arıstanbek Muhamediulı'nın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan'ın diplomatik misyon temsilcileri, bilim insanları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Abayev, törendeki konuşmasında, serginin, derin köklere sahip büyük bozkır ülkesi Kazakistan'ın tarihinin yeniden düzenlenmesi bakımından önemli olduğunu, böylece eski mirası gelecekle bağdaştırmak istediklerini vurguladı.

"Zamanında bu yazılarla tarihimiz yazıldı"

Kazakistan Ulusal Nadir El Yazmaları ve Kitapları Merkezi Uzmanı Almat Absadıkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergiye merkezin arşivinde yer alan değerli el yazması örneklerini getirdiklerini söyledi.

Absadıkov, her kültürün temelini yazının oluşturduğuna işaret ederek, "Burada eski Türk yazıları, eski Arap alfabesine uyarlanmış Kazakça yazı ve eski Farsça ile Arapça el yazmaları sergileniyor. Zamanında bu yazılarla tarihimiz yazıldı." dedi.

"Büyük Bozkırın Yazı Mirası" başlıklı sergide, eski Türk yazı dillerinden Çağataycanın da aralarında bulunduğu 32 nadir el yazması eser yer alıyor.

Yaklaşık bir ay açık kalacak sergide, ziyaretçilere, nadir el yazmalarının rekonstrüksiyon çalışması hakkında sunum yapılacak.