Kazakistan'da çalışan yabancı işçi sayısı 19 bin 145 kişi oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kazakistan'da çalışan yabancı işçi sayısı 19 bin 145 kişi oldu - Son Dakika Ekonomi

Kazakistan'da çalışan yabancı işçi sayısı 19 bin 145 kişi oldu

6 saat önce

NUR Kazakistan'da çalışan yabancı ülke vatandaşı, 1 Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 145 bin kişi oldu.

Kazakistan'da çalışan yabancı işçi sayısı 19 bin 145 kişi oldu, System.String[]

NUR Kazakistan'da çalışan yabancı ülke vatandaşı, 1 Ocak 2020 itibarıyla 19 bin 145 bin kişi oldu.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, yılbaşı itibarıyla ülkede 19 bin 145 yabancı vatandaşın çalıştığı belirtilerek, bunun 770'inin yönetici ve yardımcıları olduğu bildirildi.

Ülkede yabancı iş gücü çeken 2 binin üzerinde işverenin olduğu ifade edilen açıklamada, "Yabancı işçilerin geldiği ana ülkeler arasında Çin (4 bin 524 kişi), Özbekistan (781 kişi), Türkiye (1964 kişi), Hindistan (bin 893 kişi), İngiltere (bin 368 kişi) yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işçi sayısının yüzde 3,7'sini oluşturan yabancıların yüzde 45'inin inşaat, madencilik, tarım, ormancılık ve balıkçılık, imalat ve diğer sektörlerde çalıştığı kaydedildi.

Kazakistan, işgücü piyasasını korumak amaçlı her yıl 48 bin civarında yabancı iş gücü kotası belirlerken, bu yıl kotayı yüzde 40 azaltma kararı almıştı.

Kazakistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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