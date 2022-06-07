Kazakistan'da Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan Kenesarı Han'ı anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan Kenesarı Han'ı anlatan kitap tanıtıldı

07.06.2022 21:12
Kazakistan'da Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan Kenesarı Han'ı anlatan kitap tanıtıldı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1830-1845 döneminde Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan ve 19. yüzyılda ülke genelinde patlak veren milli mücadelenin önderi Kenesarı Han Kasımoğlu hakkındaki kitabın tanıtım töreni yapıldı.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 1830-1845 döneminde Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan ve 19. yüzyılda ülke genelinde patlak veren milli mücadelenin önderi Kenesarı Han Kasımoğlu hakkındaki kitabın tanıtım töreni yapıldı.

Uluslararası Türk Akademisince Avrasya Milli Üniversitesinde düzenlenen törene, Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, Rektör Yerlan Sıdıkov'un yanı sıra milletvekilleri, tarihçiler ve öğrenciler katıldı.

Törende 1830-1845 döneminde Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan ve 19. yüzyılda ülke genelinde patlak veren milli mücadelenin önderi Kenesarı Han Kasımoğlu hakkındaki kitap tanıtıldı.

Kitap, Kenesarı Han'ın doğumunun 220. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında yayımlandı.

Ünlü Kazak tarihçi Prof. Dr. Serik Negimov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kenesarı Han'ın başlattığı ayaklanmalar sayesinde Kazak halkının milli şuurunu kaybetmediğini söyledi.

Negimov, Kenesarı'nın "Kazakların son hanı" olarak da bilindiğini ifade ederek "Kenesarı'nın başlattığı isyanlar olmasaydı biz, Çarlık Rusyası'nın işgali altında yutulmaya devam ederdik. Kenesarı, sahada savaşan gerçek bir kahramandır. Onun stratejik adımıyla Rus işgali bir süre engellendi." diye konuştu.

Kenesarı askerlerinin 1837'de şu anda ülke başkentinin yer aldığı kent Akmola'yı işgale karşı savunduğunu anlatan Negimov, "Bunun kanıtı ise şehrin eski merkezindeki mezarlıkta. Orada Kenesarı'nın 220 askeri şehit düşmüştür." dedi.

Negimov, söz konusu kitabın önemine değinerek "Yeni Kazakistan'ı kurmak için bize Kenesarı Han'ın mücadeleci ve stratejik ruhu lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Tören kapsamında, Kenesarı'nın askerlerinin defnedildiği mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu.

Kazakistan'da Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan Kenesarı Han'ı anlatan kitap tanıtıldı
Kazakistan'da Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan Kenesarı Han'ı anlatan kitap tanıtıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan Kenesarı Han'ı anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da Çarlık Rusyası'nın işgaline karşı savaşan Kenesarı Han'ı anlatan kitap tanıtıldı - Son Dakika
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