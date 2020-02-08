Kazakistan'da Çin kökenli Dungan ve Kazak aileler arasındaki kavgada 8 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'da Çin kökenli Dungan ve Kazak aileler arasındaki kavgada 8 kişi öldü - Son Dakika

Kazakistan'da Çin kökenli Dungan ve Kazak aileler arasındaki kavgada 8 kişi öldü

7 saat önce

NUR Kazakistan'da bir köyde, Çin kökenli Dunganlar ile Kazaklar arasında çıkan kavgada 8 kişi öldü.

Kazakistan'da Çin kökenli Dungan ve Kazak aileler arasındaki kavgada 8 kişi öldü, System.String[]

NUR Kazakistan'da bir köyde, Çin kökenli Dunganlar ile Kazaklar arasında çıkan kavgada 8 kişi öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün Cambıl eyaletinin Korday ilçesine bağlı Masançi köyünde, Kazak ve Dungan aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavganın büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve asker gönderildi.

Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgımbayev, bugün olayla ilgili yaptığı açıklamada, dün Masançi köyünde 70 civarında kişi arasında kavga yaşandığını söyledi.

Turgımbayev, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucu komşu köylerden gelen 300 civarında kişinin de kavgaya katıldığını belirterek, "Kavgada 8 kişi hayatını kaybetti, 40'ın üzerinde kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Çatışan tarafların zaman zaman polise de saldırdığını kaydeden Turgımbayev, kavgada, taş, demir sopa ve silahların kullandığına dikkati çekti.

Turgımbayev, kavga nedeniyle 30 evin, 15 dükkanın ve 23 otomobilin zarar gördüğünü aktardı.

Olayın kontrol altına alındığını vurgulayan Turgımbayev, 47 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

"Etnik çekişme çağrısında bulunanlar cezalandırılmalı"

Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilgili bakanlar ve emniyet kurumları yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Tokayev, kavga ilgili inceleme yapması için bir komisyon kurulması talimatı vererek, "Her şeyden önce çatışmanın ana nedeni araştırılmalı. Etnik çekişme çağrısında bulunanlar, kışkırtıcı ve yalan bilgiler yayan kişiler cezalandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 14 bin nüfuslu Masançi köyünün yüzde 90'nını Çin kökenli Dunganlar oluşturuyor. Köyde ayrıca Kazaklar ve Kırgızlarda yaşıyor. Köyde zaman zaman Dungan ile Kazak aileler arasında küçük kavgalar yaşanıyordu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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