Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da 'çin' protestosu: 57 gözaltı
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Kazakistan'da 'çin' protestosu: 57 gözaltı

46 dakika önce

Kazakistan'da hükumet politikaları ve Çin'in protesto edildiği gösterilere polis müdahale etti.

Kazakistan'da 'çin' protestosu: 57 gözaltı, System.String[]
Kazakistan'da hükumet politikaları ve Çin'in protesto edildiği gösterilere polis müdahale etti. Başkent Nur-Sultan ve Almatı'da düzenlenen gösterilerde, polis, 57 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin en büyük iki şehrinde düzenlenen protestolarda, eylemciler bir polis otobüsünün de camlarını kırdı. Çin'in Kazak ekonomisinde genişlediğini; Çin menşeili şirketlerin işe alma konusunda yerel halkı tercih etmediğini; edenlerin ise çok düşük ücretler ödediğini belirten eylemciler başkent Nur-Sultan ve Almatı'da gösteriler düzenledi.
Kazakistan İçişleri Bakanlığı İletişim Biriminin yaptığı açıklamada, Nur-Sultan ve Almatı'da izinsiz mitinglerde 57 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İletişim Birimi, "21 Eylül'de Nur-Sultan ve Almatı'da izinsiz mitingler düzenlendi. Savcı makamının sürekli yaptığı uyarılara rağmen, bazı vatandaşlar 'yasaklı bir aşırı örgütten kışkırtıcı çağrılara uyarak' gösteri düzenledi" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Polisin eylemcilere müdahalesi
-Protestocuların gözaltına alınması


Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:38 Kaynak: DHA
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