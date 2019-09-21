Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da 'çin' protestosu 57 gözaltı
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Kazakistan'da 'çin' protestosu 57 gözaltı

18 dakika önce

Kazakistan'da 'Çin' protestosu 57 gözaltıKazakistan, (DHA)- Kazakistan'da hükumet politikaları ve Çin'in protesto edildiği gösterilere polis müdahale etti.

Kazakistan'da 'çin' protestosu 57 gözaltı, System.String[]

Kazakistan'da 'Çin' protestosu 57 gözaltı

Kazakistan, (DHA)- Kazakistan'da hükumet politikaları ve Çin'in protesto edildiği gösterilere polis müdahale etti. Başkent Nur-Sultan ve Almatı'da düzenlenen gösterilerde, polis, 57 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkenin en büyük iki şehrinde düzenlenen protestolarda, eylemciler bir polis otobüsünün de camlarını kırdı. Çin'in Kazak ekonomisinde genişlediğini; Çin menşeili şirketlerin işe alma konusunda yerel halkı tercih etmediğini; edenlerin ise çok düşük ücretler ödediğini belirten eylemciler başkent Nur-Sultan ve Almatı'da gösteriler düzenledi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı İletişim Biriminin yaptığı açıklamada, Nur-Sultan ve Almatı'da izinsiz mitinglerde 57 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İletişim Birimi, '21 Eylül'de Nur-Sultan ve Almatı'da izinsiz mitingler düzenlendi. Savcı makamının sürekli yaptığı uyarılara rağmen, bazı vatandaşlar 'yasaklı bir aşırı örgütten kışkırtıcı çağrılara uyarak' gösteri düzenledi denildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:00 Kaynak: DHA
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