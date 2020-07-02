Kazakistan'da Covid-19'a karşı karantina uygulaması başladı - Son Dakika

Kazakistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla bugünden itibaren 2 hafta süreyle karantina uygulaması yürürlüğe konuldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Kazakistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesi nedeniyle iki hafta geçerli olacak karantina uygulaması başlatıldı. Karantina uygulaması önerisi Sağlık Bakanı Alexei Tsoi tarafından korona virüsle mücadele kapsamında atılacak adımlardan biri olarak Cumhurbaşkanına sunuldu. Karantina kapsamında devlet kurumları, ofisler, ulusal şirketler ve diğer kuruluşların çalışanlarının en az yüzde 80'i için uzaktan çalışmasına devam etme kararı verildi.

65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı

Alınan yeni tedbirler arasında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Ayrıca tüm toplantılar yasaklanırken, halka açık yerlerde (meydan, park) en fazla 3 kişinin bir araya gelmesine izin verildi. Marketler ve eczaneler dışında tüm alışveriş merkezleri, pazar yerleri, müzeler, plajlar, kültürel alanlar, sergiler, konferanslar, diğer organize etkinlikler ve eğlence merkezlerinin faaliyetleri askıya alındı.

Güzellik salonları, kuaförler, spor salonları, fitness merkezleri, yüzme havuzları, ana okullar, dini yerler, sinemalar, çocuk sağlığı kampları ve yemek alanları da 5-19 Temmuz arasında çalışmayacak.

Karara göre mevcut liste genişletilmeden uluslararası hava trafiği sürdürülecek. Bölgeler arasında hava, demir yolu iletişimi kısıtlı olarak devam edecek. Ayrıca, bölgeler arasında yolcu otobüsü trafiği de askıya alınacak.

Geliştirilmiş dezenfeksiyon işlemlerine uygun olarak açık havadaki kafeler, inşaat, sürekli üretim döngüsüne sahip sanayi kuruluşları, açık havada inşaat işleri, tarımsal işler, balıkçılık ve hayvancılık, oto yıkama, araba ve ev aletleri tamiri, kamu hizmet merkezleri, ikinci kademe bankalar faaliyetlerine devam edecek.

Kazakistan Başbakanlık Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki salgının seyrine göre söz konusu kısıtlayıcı önlemlerin 2 hafta boyunca uzatılabileceği veya sıkılaştırılabileceği belirtildi.

Öte yandan Kazakistan'da toplam Covid-19 vak'a sayısı 42 bin 574'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 188'e ulaştı. - ASTANA