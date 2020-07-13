Kazakistan'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Kazakistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenler anıldı. Ülke genelinde tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev daha önce yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 13 Temmuz'un yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için Ulusal Yas Günü ilan ettiğini açıklamıştı. Bugün Kazakistan'ın tüm şehirlerinde gece yarısı, bayraklar indirildi. Yerel saatle 12.00'de ülke genelinde bir dakikalık sessizlik ilan edildi. Ülke genelinde tüm eğlence etkinlikleri iptal edilirken, radyo ve televizyon kanalları da eğlence programları ve reklam yayınlamayı durdurdu. Kazakistan'daki birçok basın kuruluşu, salgında hayatını kaybedenler için siyah-beyaz formata geçti.



Kazakistan'da şu ana kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 375, toplam vaka sayısı ise 59 bin 899 olarak açıklandı. Ülkede 7-12 Temmuz arasında 111 ölüm gerçekleşti.



Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev halka seslenerek, "Bu sinsi hastalık halkımızın hayatını alıyor. Bu hepimiz için büyük bir acı ve onarılamaz bir kayıp. Sonuçta her kaybın ardında birçok insanın trajedisi var. Hep birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve dayanacak gücü bulacağımıza inanıyorum" dedi. - ASTANA