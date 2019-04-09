Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 9 Haziran'da Erken Seçime Gidileceği Duyuruldu.

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 9 Haziran'da Erken Seçime Gidileceği Duyuruldu.

1 saat önce

Kazakistan'da cumhurbaşkanı seçimi için 9 Haziran'da erken seçime gidileceği duyuruldu.

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 9 Haziran'da Erken Seçime Gidileceği Duyuruldu., System.String[]
Kazakistan'da cumhurbaşkanı seçimi için 9 Haziran'da erken seçime gidileceği duyuruldu. - ASTANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:38 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Politika
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