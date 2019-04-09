Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin 9 Haziran'da Erken Seçime Gidileceği Duyuruldu.
1 saat önce
Kazakistan'da cumhurbaşkanı seçimi için 9 Haziran'da erken seçime gidileceği duyuruldu.
Kazakistan
'da cumhurbaşkanı seçimi için 9 Haziran'da erken seçime gidileceği duyuruldu. - ASTANA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:38 Kaynak: İHA
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