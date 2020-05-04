Kazakistan'da Dariga Nazarbayeva görevinden alındı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, önceki Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı olan senato başkanlığı görevindeki Dariga Nazarbayeva'nın vekillik yetkilerine son verdi.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, önceki Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı olan senato başkanlığı görevindeki Dariga Nazarbayeva'nın vekillik yetkilerine son verdi. Kazakistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanının talimatıyla senato vekili Dariga Nazarbayeva'nın yetkilerine son verildiği belirtildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Devlet Başkanı Tokayev ise aktif ve verimli çalışmalarından dolayı Dariga Nazarbayeva'ya teşekkür etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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