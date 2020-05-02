Kazakistan'da Dariga Nazarbayeva Senato Başkanlığından alındı - Son Dakika

NUR Kazakistan'da Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva'nın Senato Başkanlığı görevine son verildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla Dariga Nazarbayev'in yetkilerinin feshedildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Twitter'dan yaptığı açıklamada Senato Başkanı görevinde aktif ve verimli çalışmaları için Dariga Nazarbayeva'ya teşekkür etti.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanının istifası ve ölümü durumunda yetkileri senato başkanına devrediliyor.

Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaklaşık 30 yıl sonra Mart 2019'da görevinden istifa etmiş, yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev'e devretmişti.

Haziran 2019'da Tokayev'in seçimle görevine devam etmesinin ardından Senato Başkanlığına Nazarbayev'in büyük kızı 57 yaşındaki Dariga Nazarbayeva atanmıştı.