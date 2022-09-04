Kazakistan'da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Kazakistan'da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

04.09.2022 21:05

- Kazakistan'da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi Kazakistan'ın Kostanay bölgesinde 3 gündür devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi.

- Kazakistan'da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

NURSULTAN - Kazakistan'ın Kostanay bölgesinde 3 gündür devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kazakistan'ın kuzeyindeki Kostanay bölgesinde 3 gün önce çıkan orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Kostanay Valiliği Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yangın bölgesinde acil durum ilan edildiği belirtilerek, yangında tahliye edilen bin 800 kişiye valilik tarafından fon tahsis edildiği ifade edildi.

Yangında 98 ev tamamen yandı

Tahliye edilenlerden 200 kişinin okullarda kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, güvenli olduğundan emin olan çoğu kişinin evlerine döndüğü ifade edildi. Açıklamada, yangından zarar gören 108 yapıdan 98 evin tamamen yandığı bilgisi paylaşıldı.

Mağdurlara yeni ev ya da tazminat

Kostanay Valisi Arhimed Muhambetov yaptığı açıklamada, yangından zarar görenler için yeni ev yapılması veya tazminat gibi iki seçeneğin olduğunu ve evlerin kısa süre içerinde inşa edileceğini dile getirdi.

Yangında 43 hektarlık alan küle döndü

Kostanay bölgesinin Aulieköl ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü çıkan orman yangını 43 hektara yayılmış, yangında 10 kişi yaralanmıştı. Ülke genelinde yangından zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

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