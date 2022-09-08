Kazakistan'da petrol gelirlerinin devlet bütçesindeki payı azalıyor

Saveleva, devlet bütçesinde petrol payının giderek azaldığına dikkati çekerek, "Bu yıl devlet bütçesinde petrol gelirlerinin payı yüzde 40,2'ye, 2025 yılına kadar ise yüzde 21,8'e düşecek." dedi.

Kazakistan 'da devlet bütçesindeki petrol gelirleri payının bu yıl yüzde 40,2'ye, 2025 yılında ise yüzde 21,8'e düşeceği bildirildi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

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