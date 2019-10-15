Kazakistan'da

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 80'den fazla ülkeden 350 civarında onkoloji uzmanının katıldığı "Dünya Kanser Liderleri Zirvesi" başladı.

Hilton Astana EXPO Oteli'nde düzenlenen zirvenin açılış törenine, Ürdün Prensesi Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) Başkanı Dina Mired, Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, UICC Genel Müdürü Kery Adams'ın yanı sıra 80'den fazla ülkeden 350 onkoloji uzmanı katıldı.

Bakan Birtanov, yaptığı konuşmada, böyle bir zirvenin Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgelerinde ilk kez düzenlendiğini belirterek, toplantının kanserin erken evrelerde tespit edilmesi, kanser hastaları için kaliteli sağlık hizmetinin verilmesi gibi konular için çözümlerin ve ortak kararların alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Kanserle mücadelenin ülkenin sosyal politikasının önceliklerinden olduğuna işaret eden Birtanov, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi üzerine ülkede, Orta Asya'daki en büyük onkoloji merkezinin inşa edildiğini anımsattı.

Birtanov, ülkede kanser tarama testlerinin yapıldığını, muayene oda sayısının 539'dan bin 284'e çıkarıldığını aktararak, ancak halk arasında kanser farkındalığın düşük olduğunu, halkın yüzde 25'inin kanser tarama testlerinden geçtiğini ifade etti.

Kanserle mücadelenin devlet başkanları ve başbakanların büyük ilgisini gerektirdiğini vurgulayan Birtanov, "Bu toplantı, dünya kanser liderlerinin bir araya gelerek, kanserle mücadeledeki güncel konuları tartışmasında mükemmel bir örnektir." dedi.

UICC Genel Müdürü Adams, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada yılda 18 milyon kişide kanser tespit edildiğini ve 9 milyon kişinin kanserden hayatını kaybettiğini belirterek, kanserle mücadelede sorunlara çözüm bulunmasında zirvenin önemine işaret etti.

Zirvenin birinci gününde yapılacak Dünya Kanser Liderleri Zirvesi ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Söz konusu zirve, perşembe günü sona erecek.