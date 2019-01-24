Kazakistan'da Dünya Ticaret Merkezi Yapılacak
57 dakika önce
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana'da Dünya Ticaret Merkezi yapımına onay verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
, Astana
'da Dünya Ticaret Merkezi
yapımına onay verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev
, Dünya Ticaret Merkezleri Birliği (WTCA) Yönetim Kurulu Üyesi Rolf Draak ile Nest Investments Holding Şirketi Müdürü Mehran Eftekhar'ı kabul etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı Aset İsekeşev, Astana Valisi Bahıt Sultanov ve mimar Kenneth Bruce James Anderson'un hazır bulunduğu görüşmede, Nazarbayev'e Astana'da yapımı planlanan Dünya Ticaret Merkezi binasıyla ilgili proje sunuldu.
Projeyi onaylayan Nursultan Nazarbayev, Vali Sultanov'a projenin uygulanması için talimat verdi.
Eftekhar da Kazakistan ve Astana'nın Çin
'in "Tek kuşak, tek yol" projesine katılımı nedeniyle şirketinin stratejik genişlemesinde önemli bir yer olduğunu dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:21 Kaynak: AA
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