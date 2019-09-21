Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha...
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Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha...

42 dakika önce

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha..., System.String[]

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil final maçında 125 kiloda Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Taha Akgül, Kazakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:42 Kaynak: İHA
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