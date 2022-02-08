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Kazakistan'da ekonomi 2021'de yüzde 4 büyüdü - Son Dakika

Kazakistan'da ekonomi 2021'de yüzde 4 büyüdü

08.02.2022 14:17
Kazakistan'da ekonomi 2021'de yüzde 4 büyüdü

NUR Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, geçen yıl ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüme kaydettiğini bildirdi.

NUR Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, geçen yıl ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüme kaydettiğini bildirdi.

İsmailov, hükümetin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin sosyoekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazakistan ekonomisinin geçen yıl yüzde 4 büyüme kaydettiğini aktaran İsmailov, "Sürdürülebilir ekonomik büyümenin ana lokomotifi reel sektördeki büyüme oldu. Madencilik sektörü hariç ana akım ekonomiye yapılan yatırım yüzde 9,5 arttı." dedi.

Geçen yılın 9 ayında ülkeye 18,8 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım geldiğini belirten İsmailov, 2021'in 11 ayında dış ticaret hacminin yüzde 15,4 yükselişle 91,4 milyar dolara ulaştığını, ithalatın da yüzde 4,2 artışla 37 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ülkede temel gıda ürünleri üretimini artırmayı planladıklarını vurgulayan İsmailov, iç pazara ilave 150 bin ton LPG sağlayacaklarını bildirdi.

İsmailov, 1 Ocak 2024'e kadar ham ve ticari gaz fiyatlarına zam yapılmayacağını da söyledi.

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Yatırım, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da ekonomi 2021'de yüzde 4 büyüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da ekonomi 2021'de yüzde 4 büyüdü - Son Dakika
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