Kazakistan'da elektrikli araç üretim adedi 2 bine çıkarılacak - Son Dakika

NUR Kazakistan'da elektrikli ulaşım aracı üretiminin 2022 yılında 2 bin adede çıkarılacağı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin'in milli otomobil pavilyonunu ziyaret ederek ülkede üretilmesi planlanan elektrikli otomobil modelleri hakkında bilgi aldığı belirtildi.

2021'de ülkede otobüs dahil çeşitli modellerde 1.200 adet elektrikli ulaşım aracı üretilmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, "2022'de bu 2 bine çıkarılacak." denildi.

Açıklamada, elektrikle çalışan araçların hem yurt içi pazara yönelik olacağı hem de yurt dışına ihraç edileceği belirtildi.

Açıklamada, başkent Nur Sultan'da 50'den fazla elektrikli otomobil şarj istasyonu çalıştığı, buna milli pavilyonun bulunduğu alanda aynı anda 25 elektrikli otomobili şarj etme imkanı sağlayan istasyonların da eklendiği kaydedildi.

Kazakistan'da elektrikli otomobillerin seri üretimi 2018'den bu yana yapılıyor. Ülkede elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının yetersiz kalması ve fiyatların daha pahalı olması nedeniyle halk, daha çok benzinle çalışan otomobilleri tercih ediyor.