Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Kazakistan'da Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva'nın, 9 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı bildirildi.

Kazakistan'da Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimi, System.String[]
NUR Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva'nın, 9 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağı bildirildi.


Kazinform haber ajansının haberine göre, Nazarbayeva'nın asistanı Saule Mustafayeva, Dariga Nazarbayeva'nın cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını teyit etti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına ilişkin karar aldığını duyurmuş, seçimin 9 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararnameyi bugün imzalamıştı.

Ülkeyi 28 yıl yöneten Nursultan Nazarbayev, 19 Mart'ta cumhurbaşkanı yetkilerini feshetme kararı aldığını açıklamış, istifasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Kararnamede, anayasa gereği cumhurbaşkanı yetkilerinin Senato Başkanı Tokayev'e devredileceği belirtilmişti.

Tokayev'in 20 Mart'ta yemin töreniyle cumhurbaşkanı olmasının ardından Nazarbayev'in kızı Senato milletvekili Dariga Nazarbayeva, Senato Başkanlığına seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:48 Kaynak: AA

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