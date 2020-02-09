Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı - Son Dakika

Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı

6 saat önce

Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı, System.String[]

Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.


Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Geçiş hakkı tartışmasıyla başladığı belirtilen olayın Kazaklar ile Çin kökenli azınlık grubu Dunganlar arasında yaşandığı belirtildi.


3 saatten fazla süren çatışmada çok sayıda evin yakıldığı belirtilirken, polis 47 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. - NURSULTAN

Kazakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı SARS salgınında ölenlerin sayısını geçti İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor Eşinin dövdüğü kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için kampanya başlatıldı

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:03:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]