Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı - Son Dakika

Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı

7 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da geleneksel halk müziği grubu, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için aralıksız 75 ezgi çaldı.

Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da geleneksel halk müziği grubu, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için aralıksız 75 ezgi çaldı.

Altın Orda Devleti'nin kuruluşunun 750 yılı kutlamaları kapsamında Nur Sultan filarmonisi Geleneksel Halk Müziği Topluluğu "Korkıt", bir AVM'de konser verdi.

Grup, geleneksel müzik aletleriyle ara vermeden yabancı ve Kazak bestecilerin 75 eserini seslendirdi.

Nur Sultan Filarmonisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk kez ara vermeden 75 eserin seslendirildiği belirtilerek, amacın Guinness Rekorlar Kitabına girmek olduğu ve bunun için başvuru yapmayı planladıkları kaydedildi.

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:53:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'da geleneksel halk müzik grubu, aralıksız 75 ezgi çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]