Kazakistan'da geleneksel oyun aşık kupası yapıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da geleneksel oyun aşık kupası yapıldı

6 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle geleneksel spor oyunu aşık kupası düzenlendi.

Kazakistan'da geleneksel oyun aşık kupası yapıldı, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle geleneksel spor oyunu aşık kupası düzenlendi.

Kazakistan Geleneksel Spor Derneği tarafından TİKA'nın destekleriyle Sarı Arka Veledromu'nda düzenlenen etkinlikte, Nur Sultan'daki orta okullardan aşık atmada birinci olan 36 öğrenci yarıştı.

Yarışmada, Amangeldi Aybek birinci olurken, Yergazı Diyas ikinci, Aydın Jasuzak üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonun ardından düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Kazakistan Geleneksel Spor Derneği Başkanı Bekbolat Tleuhan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ekici, törende yaptığı konuşmada, Kazaklarla ortak tarih ve kültüre sahip olduklarına dikkati çekerek, aşık atma gibi geleneksel oyunların gelişmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Aşık atmanın Türkiye'de oynandığını aktaran Ekici, "Geleneksel spor oyunlarını teşvik etmeliyiz. Çünkü bunlar bizim ortak değerlerimiz. İnşallah dünya çapında gelişeceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bekbolat Tleuhan ise Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Kardeş Türkiye'ye geleneksel oyunlarımızın gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Tleuhan ayrıca, TİKA'nın bugüne kadar ülkedeki bazı geleneksel spor oyunlarına destek verdiğini hatırlattı.

TİKA Nur Sultan Koordinatör Yardımcısı İslam Ismail de AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşık kupası için envanter desteği sağladıklarını, geleneksel spor oyunlarını her zaman memnuniyetle desteklediklerini aktardı.

Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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