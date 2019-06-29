Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali başladı
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Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali başladı

31 dakika önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 4'üncü Uluslararası Etno Kültür Festivali "Göçebeler Alemi" başladı.

Kazakistan'da
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 4'üncü Uluslararası Etno Kültür Festivali "Göçebeler Alemi" başladı.
Kazanat Hipodromu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Yardımcısı Yeldos Ramazanov, yabancı ülke büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Ramazanov, yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak, onlara başarılar diledi.
Festivale Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye, İran, Güney Kore, Kırgızistan, Moğolistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan takımlar katılıyor.
Festivalin birinci gününde okçuluk, kartalcı, kökpar, güreş, atlı güreş ve diğer geleneksel spor müsabakaları yapıldı, el sanatları, deri, gümüş işleme ve diğer örnekler gösterildi.
Etkinlikte ayrıca Saka, Hun, İskit ve diğer eski çağ dönemlerine ait kostümler, çeşitli oyun ve yarışmalar da sergilendi.
Festivalde Türkiye'yi "Ordugah Tarihi Canlandırma Takımı" temsil ediyor.
Takımdan sorumlu Nuri Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 ve 16. yüzyıllara ait tarihi canlandırmalar yaptıklarını belirterek, Kazakistan'a ikinci kez geldiklerini aktardı.
Festivale katılma amaçlarının aynı kültürü ve tarihi paylaşan Türk kardeşleriyle bir araya gelmek olduğuna işaret eden Güler, "Diğer kültürlerle iç içe olmak, tarihi birlikte yaşamak için buradayız." dedi.
Festival yarın sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:56 Kaynak: AA
Özbekistan, Türkiye, Kazakistan, Güncel
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