Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali yapılacak

57 dakika önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 28-30 Haziran'da 4'üncü Uluslararası Etno Kültür Festivali "Göçebeler Alemi" düzenlenecek.

Kazakistan'da
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 28-30 Haziran'da 4'üncü Uluslararası Etno Kültür Festivali "Göçebeler Alemi" düzenlenecek.
Kazanat Hipodromu'nda gerçekleştirilecek etkinliğe Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye, İran, Güney Kore, Kırgızistan, Moğolistan ve Özbekistan'dan takımlar katılacak.
Nur Sultan'ın ana caddelerinden katılımcıların yürüyüşüyle başlayacak festivalde okçuluk, kartalcı, kökpar, güreş, atlı güreş ve diğer geleneksel spor yarışmaları yapılacak, el sanatları, deri, gümüş işleme ve diğer örnekler gösterilecek.
Saka, Hun, İskit ve diğer eski çağ dönemlerine ait kostümler, çeşitli oyun ve yarışmalar da sergilenecek.
Festival organizatörü Kazak Turizm Ulusal Şirketi'nden yapılan açıklamada, etkinliğin amacının göçebelerin kültürel ve tarihi mirasını, ulusal geleneklerin canlanmasını ve dövüş sanatlarının ideolojisini teşvik etmek olduğu belirtildi.
Kazak Turizm Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Timur Duysengaliev yaptığı açıklamada, festivalin dünyaya Nur Sultan'ın sadece gelişmiş altyapısı ve güzel binaları olan idari merkez değil, turist talebini karşılayabilecek eşsiz bir şehir olduğunu göstermek açısından da önemli görülmesi gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:19 Kaynak: AA
İran, Özbekistan, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap ABD'yle İran arasındaki gerginlikte endişeler artıyor Son dakika! Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:16:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "Göçebeler Alemi" festivali yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]