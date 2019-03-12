Kazakistan'da Görme Engellilerden "Bahar Senfonisi" Sergisi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da görme engelli çocukların yaptığı eserlerin de sergilendiği "Bahar Senfonisi" isimli heykel sergisi açıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da görme engelli çocukların yaptığı eserlerin de sergilendiği "Bahar Senfonisi" isimli heykel sergisi açıldı.



Kazakistan Milli Müzesi tarafından organize edilen serginin açılış törenine, Astana'daki 10. Nolu lisede eğitim gören görme engelli çocuklar ve aileleri katıldı.



Kendi eserlerinin yanı sıra müzeye ait diğer heykellerin de yer aldığı sergiyi gezen engelli çocuklar, baharla ilgili şarkılar söyledi, şiirler okudu.



Müzenin Sosyal Projeler Koordinatörü Zuhra Bayanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide baharın gelişini simgeleyen güneş, doğa ve Kazakların misafirperverliğini gösteren çalışmalarının yer aldığını belirtti.



Engelliler için görmenin dokunmak olduğuna işaret eden Bayanova, "Sergiyi düzenlemekle görme engelli çocuklara baharın gelişini hissettirmek istedik ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.



Sergi, akşama kadar açık kalacak.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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