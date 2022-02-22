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Kazakistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı azalıyor - Son Dakika

Kazakistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı azalıyor

22.02.2022 09:08
Kazakistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı azalıyor

NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, son bir ayda günlük Kovid-19 vaka sayısının on binlerden binlerin altına düştüğü ülkede, günlük vaka sayısının 34 kat azaldığını bildirdi.

NUR Kazakistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat, son bir ayda günlük Kovid-19 vaka sayısının on binlerden binlerin altına düştüğü ülkede, günlük vaka sayısının 34 kat azaldığını bildirdi.

Giniyat, Kazakistan Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, ülkede epidemiyolojik durumun iyileşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Halihazırda virüse karşı aşının tam dozunu yaptıran kişi sayısının 9 milyonu geçtiğini ve 2 milyondan fazla kişinin de Kovid-19'a karşı üçüncü kez aşı olduğunu kaydeden Giniyat, "Son bir ayda günlük vaka sayısı 34 kat azaldı." dedi.

Giniyat, hastanelerdeki doluluk oranının 2,2 kat azalarak yüzde 17'ye düştüğünü ve şu anda sadece iki bölgenin Kovid-19'un yayılma hızına göre kırmızı kategoride yer aldığını aktardı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 483 vaka tespit edildi, 2 kişi de hayatını kaybetti. Ocak ayında ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 binlerle en yüksek seviyelere çıkmıştı.

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Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı azalıyor - Son Dakika


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