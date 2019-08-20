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Kazakistan'da Halk Masa Oyunları Festivali

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, farklı etnik grupların katılımıyla Halk Masa Oyunları Festivali düzenlendi.

Kazakistan'da Halk Masa Oyunları Festivali, System.String[]
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, farklı etnik grupların katılımıyla Halk Masa Oyunları Festivali düzenlendi.
Kazakistan Halkı Asamblesi tarafından Dostluk Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Asamble Başkan Yardımcısı Canseyit Tüymebayev, Meclis milletvekilleri, ülkede yaşayan etnik grupların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlikte, Asambleye bağlı Alman, Koreli, Kırgız, Tatar, Ermeni, Azerbaycanlı, Belaruslu, Dungan, Ukraynalı, Başkır, Özbek, Slavyan, Kürt ve Yahudi dernekleri temsilcileri geleneksel kıyafetlerini giyerek, kendi geleneksel masa oyunları aşık, dokuz kumalak, dayak, çappa, ur, beştaş, hato, drendel ve uno oynadı.
Kazakistan Halkı Asamble Başkan Yardımcısı Tüymebayev, yaptığı konuşmada, halkların hayatında binlerce yıllık tarihi bulunan milli oyunların önemine işaret ederek, masa oyunlarının halkların kültürel mirasının parçası olduğunu belirtti.
Kazaklarda geleneksel oyunların, bozkır halkının özelliğini taşıdığını vurgulayan Tüymebayev şunları söyledi:
"Eskiden dokuz kumalak'a 'çobanların matematiği' denilirmiş çünkü oyunda tüm matematiksel hareket ve taktikler kullanılıyor. Ayrıca masa oyunları hızlı fikir üretmek ve yaratıcılık gibi özellikleri de geliştiriyor. Kazakistan'da yaşayan farklı etnik grupların dokuz kumalak gibi geleneksel masa oyunları da bulunuyor. Bu tür festivaller, ülkemizde yaşayan farklı etnik gruplar arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve halkların birbirlerinin kültürel mirasıyla tanışması için imkan sağlıyor."
Festivalin katılımcılarından Kore Derneği Temsilcisi Tamara Şigay, AA muhabirine, uzun yıllardır Kazakistan'da diğer etnik gruplarla iç içe yaşadıklarını belirterek, Kazak hükümetinin ülkede yaşayan tüm halkların kendi kültür ve geleneklerinin yaşatılması için tüm imkanları sağladığını kaydetti.
Kazakistan, Tatar, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:56 Kaynak: AA
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