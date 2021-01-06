Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi - Son Dakika

Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi

06.01.2021 15:38

Son dakika genel haberine göre Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi Şehit Babası Cihan Karaca Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı Erzurumlu Şehit babası Tır şoförü Cihan Karaca Kazakistan'da hastalanmasının ardından Sağlık eski Bakanı...

Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi

Şehit Babası Cihan Karaca Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı

ERZURUM - Erzurumlu Şehit babası Tır şoförü Cihan Karaca Kazakistan'da hastalanmasının ardından Sağlık eski Bakanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ'ın girişimleri sonucu ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek Erzurum'da tedavi altına alındı.

Hakkari Şemdinli'de bölücü teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Tankçı Er Oğuz Han Karaca'nın babası Cihan Karaca, uluslararası yük taşımacılığı yapıyordu. Yaklaşık bir buçuk ay önce gittiği Kazakistan Cumhuriyeti'nde görevini tamamlayıp Bakü/ Azerbaycan üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmek üzere, Kazakistan Cumhuriyeti'nde bindiği "Akademik Hasan Aliyev" isimli Azerbaycan feribotunda şiddetli apandisit atağı geçirerek rahatsızlanan Şehit babası Cihan Karaca; Mongistau Bölgesi KNB Sınır Hizmetleri Dairesine bağlı Aktau Bölüğü sınır gemilerine ait "Sarbaz" sınırı gemisi mürettebatı tarafından "Zhanaozen Şehir Hastanesi" ne götürülmüştür. Hastanede ilk müdahalesi yapılarak ameliyat edildi. Mevcut hastanede yoğun bakımda 3 gün daha tedavisine devam edildi.

Yapılan görüşmeler sonunda şehidin babası Cihan Karaca Sağlık Bakanlığına ait uçak ile Erzurum'a getirilerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi"nde tedavi altına alındı.

Şehit babası Cihan Karaca, "Kazakistan ve Özbekistan'a mal götürüyordum. Dönüşte Hazar Denizinde fenalaştım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kazakistan Konsolosluğu ile girişilen iletişimden sonra beni bulunduğum gemiden Kazakistan Sahil Güvenliği ile devreye girdi. Beni Kazakistan Sahil Güvenliğe bağlı ekipler gemiden alarak hastaneye götürdüler. Hastanede beni ameliyat yaptılar. Ameliyattan sonra 5 gün civarında hastanede kaldım. Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve şimdiki Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile girişilen iletişimden sonra gönderilen ambulans uçakla beni hastaneden alarak Türkiye'ye getirdiler. Erzurum Valisi Okay Memiş beye de ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Cennet vatanı ülkede yaşıyoruz. Bunu yurt dışına çıkınca ancak anlarsınız. Benim hem kalbim delik hem de fıtığım var. Fıtık yırtılmasında dolayı fenalaştım. Midem delik olduğu için mide öz suları delindiği için apantistimi delmiş ve beni zehirlemiş. Bu acılar bende zaman zaman olurdu fakat bu sefer beni zehirleme durumuna gelmiş. Beni bulunduğum gemiden Kazakistan Sahil Güvenlik Ekipleri Hazar Denizinin ortasında gemiye gelerek beni bulunduğum yerden aldılar. Denizde çok rüzgar olduğu için gemi demir atmak için sahile yanaşamıyor. Bu sebepten dolayı geminin içinde 2 gün kaldık. Benim ağrılarım artmaya başladı. Kazakistan Konsolosluğu ekipleri benim ameliyatımda hastanede yanımda durmuşlar ben bunları sonradan öğreniyorum. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.

Erzurum Araştırma Hastanesi doktorlarından Samet İsmailoğlu hasta ile süreci anlattı.

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş şehit babasını ziyaret etti.

Erzurum Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Recep Akgül'de hasta ziyaretinde bulundu.

Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi
Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi

Kazakistan, Ambulans, Erzurum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tır şoförü olan şehit babası özel uçakla Kazakistan'dan Erzurum'a getirildi - Son Dakika


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