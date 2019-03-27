Kazakistan'da Helikopter Düştü: 13 Asker Hayatını Kaybetti
56 dakika önce
Kazakistan Savunma Bakanlığına ait bir helikopter Kızılorda bölgesinde düştü.
Kazakistan
Savunma Bakanlığına ait bir helikopter Kızılorda bölgesinde düştü. Helikopterde bulunan 13 asker hayatını kaybetti. Kazakistan Savunma Bakanlığına ait bir helikopterin Kızılorda bölgesinde düştüğü bildirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı
Kasım Cömert Tokayev'in yayınladığı taziye mesajında kaza ile ilgili detaylara yer verdi. Cumhurbaşkanı Tokayev, kazada helikopter mürettebatının hepsinin olay yerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Tokayev, 13 kişinin bulunduğu helikopterin, askeri tatbikat çerçevesinde Aktav'dan Çimkent'e doğru seyrettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:21 Kaynak: İHA
Çarpışma'ya Seyir Değiştirecek Transfer! Oyuncu Zafer Ergül Kadroya Dahil Oldu
Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır!
Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti